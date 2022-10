Lido Marini, entra in acqua ma poi sparisce: soccorso un naufrago 57enne

Si sono concluse alle 17.10 di questo pomeriggio le operazioni di ricerca di un bagnante che si era allontanato dalla costa nel primo pomeriggio. L’uomo si trovava in località lido Marini del Comune di Ugento.

Poco dopo la scomparsa del bagnante, 57enne, è arrivata una segnalazione telefonica alla sala operativa della capitaneria di Porto di Gallipoli, alle 14.49. L’uomo era entrato in acqua insieme ad un amico quando è scomparso dalla sua vista e da quella dei familiari presenti sulla spiaggia.

Gli uomini in divisa della Capitaneria di Porto di Gallipoli sono prontamente intervenuti, disponendo l’uscita della “m/v cp 886” di Locamare Leuca e dell’unitaà costiera “g.c. 124”, nonché di una pattuglia via terra.

Dopo due ore di ricerca, il bagnante scomparso è stato intercettato dai militari e recuperato a bordo del battello G.C. 124 nel tratto di costa antistante le secche di Torre San Giovanni di Ugento . Per fortuna, le condizioni di salute dell’uomo non sono gravi ed è stato portato in ospedale per condurre tutti gli accertamenti del caso.

L’operazione è stata coordinata dal Mrsc di Bari ed ha visto impiegato anche un mezzo aereo dei Vigili del fuoco, partito sempre da Bari.