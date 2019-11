Trovato un lupo sul ciglio della strada, forse investito da un’auto

Che i lupi siano ‘tornati’ ad abitare nel Salento, dopo un secolo di assenza, è cosa ormai nota. Lo sanno bene allevatori e agricoltori che, dopo aver dimenticato le antiche pratiche di difesa, hanno dovuto fare di nuovo i conti con il predatore che, come tale, si comporta. È una legge della natura.

Ma a parte gli avvistamenti nelle campagne, ‘immortalati’ con i telefonini dei curiosi o dalle fototrappole degli esperti e qualche ‘traccia’ del loro passaggio tra gli ulivi, nessuno aveva avuto modo di osservare da vicino un esemplare. Cosa che, purtroppo, è stato possibile fare nelle scorse ore, sulla strada che da Torre Chianca conduce a Lecce, a pochi passi da Parco di Rauccio. Lì, in aperta campagna, un lupo femmina, di uno-due anni di età, è stato trovato riverso sul ciglio, privo di vita. Probabilmente, è stato investito da un’auto, nella notte tra giovedì e venerdì, mentre attraversava la strada. Lo ‘dimostrerebbero’ alcune ferite a un fianco che fanno supporre l’urto con una vettura.

Come fa sapere lo Sportello dei Diritti la carcassa è stata scoperta questa mattina intorno alle 8, per puro caso, da alcuni residenti che hanno telefonato subito alla Polizia Locale per raccontare ciò che avevano visto. Avvertita anche la polizia provinciale, sono partite immediatamente le rituali operazioni di recupero.

In tanti si sono fermati con le auto per capire cosa fosse successo e, vista l’eccezionalità del ritrovamento, sono state scattate decine di foto con i cellulari, foto che sono state postate sui social.

«L’animale – si legge nella nota a firma di Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – a un primo sommario esame compiuto da un esperto, è stato identificato come lupo appenninico, ma saranno necessarie ulteriori analisi, dna compreso, per stabilire con esattezza la genetica e l’eventuale livello di ibridazione. I tempi per una “sentenza” definitiva saranno abbastanza brevi».

«Per dire che è un lupo appenninico puro – continua D’Agata – si guardano le caratteristiche fenotipiche, ossia l’assenza di segni di ibridazione, le unghie bianche, la presenza o assenza della mascherina facciale, la lunghezza della coda e altri elementi, che comunque vanno poi confermati dalle analisi del dna mitocondriale e nucleare».

Forse si è allontanato da un branco ed è incappato in un’auto che non gli ha lasciato scampo. Certo è che sarebbe l’ennesima prova del fatto che i lupi hanno trovato casa in Salento.