Una giornata che sembrava scorrere come tante altre si è trasformata in un dramma che ha lasciato senza parole tutto il Salento. Non ce l’ha fatta la bambina di appena quattro mesi, colta da un malore improvviso mentre si trovava all’interno di un asilo nido gestito dalle suore. La neonata, accompagnata all’Ospedale di Tricase, è morta poco dopo il suo arrivo al “Cardinal Panico”

I soccorsi immediati e la corsa in ospedale

A dare l’allarme sono state le educatrici della struttura. Le donne si sono accorte che la piccola stava manifestando gravi difficoltà respiratorie. Senza perdere un solo secondo, il personale ha contattato il 118.

Gli operatori sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno compreso la gravità della situazione e hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Le procedure di soccorso sono proseguite senza sosta anche durante il tragitto d’urgenza, effettuato in codice rosso, verso il pronto soccorso dell’ospedale.

I medici tentano di stabilizzarla

Una volta giunta al pronto soccorso, la neonata è stata presa in carico dall’équipe medica, che ha continuato a lavorare senza sosta per stabilizzarne le condizioni. Nonostante ogni sforzo e le cure praticate dai sanitari, il quadro clinico si è rivelato purtroppo irreversibile. Poco dopo il ricovero, il cuore della piccola ha cessato di battere.

Saranno gli accertamenti previsti dalle autorità competenti a fare piena luce sulle cause del malore. Resta intanto il silenzio carico di tristezza di una comunità che si stringe attorno a una famiglia chiamata ad affrontare una prova immensa.