La furia della natura. Tromba d’aria e grandine su Lecce

L’altro ieri 36 gradi, oggi 15 di meno. L’autunno non perde tempo e si mette il vestito da sera, con tutto il corredo dei suoi gioielli. A Lecce vento e pioggia che diventano tromba d’aria e grandine in pochi minuti anticipando di un’ora l’imbrunire.

Strade allagate e sirene d’allarme che scattano ovunque, gente tappata in casa e telefonate ai parenti per sincerarsi che tutto sia apposto.

Guai a chi si trovava in giro, in auto o peggio a piedi, per loro una brutta mezz’ora.

Per quanto riguarda invece la passeggiata domenicale bisognerà aspettare, come si suol dire, tempi migliori.

Al momento è presto per la conta dei danni, ma nelle prossime ore ne capiremo certamente di più. Grave quanto accaduto all’Istituto Comprensivo di Via Cantobelli che nell’ingresso laterale ha visto un albero di pino cadere e abbattere l’inferriata esterna.

Preoccupazione anche in via Raffaello Sanzio.