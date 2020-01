Maltrattati, picchiati e legati gli anziani ospiti di una casa di riposo: 11 indagati

Sarebbero arrivati al punto di privare del letto un anziano non autosufficiente oltre a percuotere le mani dei poveri residenti talmente forte da provocare dei lividi. A causa di questi maltrattamenti sugli anziani che avrebbero dovuto accudire adesso se la dovranno vedere con la giustizia.

Sono undici gli indagati per i presunti maltrattamenti in una residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani del Sud Salento. Si tratta dei responsabili e dei dipendenti della struttura, accusati a vario titolo di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione nei confronti degli ospiti.

L’ispezione

I Nas, gli uomini del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, hanno fatto luce su quello che sarebbe accaduto nella residenta. Tra i casi più grave ci sarebbe quello di un anziano non autosufficiente, privato del letto dove effettuare il riposo quotidiano. Un altro ospite, invece, sarebbe stato colpiti sulle mani, fino a procurargli delle ecchimosi. L’abuso dei mezzi di correzione, invece, è scattato perché alcuni anziani sarebbero stati legati mani e braccia per immobilizzarli.