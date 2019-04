Le impedisce di uscire e la costringe ad avere rapporti sessuali: arrestato marito violento

Le impediva di uscire da casa, diventata una ‘prigione’ per una donna, minacciata e maltrattata dal marito 40enne che la costringeva ad avere rapporti sessuali anche quando non voleva. Un incubo durato mesi e terminato nelle scorse ore, quando i Carabinieri della stazione di Casarano hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal Gip del Tribunale di Lecce. Pesanti le accuse contestate all’uomo: maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Le indagini

Il provvedimento è solo l’ultimo atto di una storia che andava avanti almeno da dicembre 2018. Come ricostruito dalle indagini degli uomini in divisa, il marito non lesinava comportamenti violenti nei confronti della moglie, facendole vivere un incubo ad occhi aperti. Come detto, le impediva di uscire e la costringeva a consumare rapporti sessuali, indesiderati. Senza contare le vessazioni e le minacce continue, reiterate nel tempo. In un caso la donna ha dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’Ospedale “Francesco Ferrari” per le lesioni riportate in uno ‘scontro impari’ con il compagno.

Ieri sera è stata scritta finalmente la parola fine, quando L.K. (queste le sue iniziali per tutelare la vittima) è stato arrestato. Ora dovrà difendersi dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

L’uomo, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.