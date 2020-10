Insieme a madre e sorella, picchiava la moglie con in braccio la bambina. Indagato un 40enne

Una lunga serie di minacce di morte e di percosse nei confronti della moglie, mentre teneva in braccio la bimba di 1 anno, con la complicità di madre e sorella. Ed altre condotte vessatorie che impedivano alla coniuge di incontrare amici e parenti.

Un 40enne di un paese alle porte di Maglie è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini a firma del pm Maria Consolata Moschettini. Assistito dall’avvocato Alessandro Mariano, l’indagato potrà chiedere di essere interrogato o produrre memorie difensive, entro i prossimi 20 giorni, per dimostrare l’estraneità alle accuse.

L’inchiesta ha preso il via dalla denuncia della donna che ha anche ottenuto dal tribunale la separazione dal marito. La presunta vittima ha riferito una sequela di comportamenti prevaricatori ed aggressivi per mano dell’uomo, avvenuti tra il mese di luglio del 2016, fino ad agosto scorso.

Anzitutto, il marito violento minacciava quotidianamente di ucciderla, di spararla e di bruciarla viva. E poi, in base all’accusa, il 40enne in almeno due occasioni, assieme a madre e sorella, avrebbe picchiato la moglie, anche a causa di divergenze con la suocera nella cura della figlia. In una circostanza, mentre la donna portava in braccio la bimba di 1 anno, il marito l’avrebbe fatta cadere per terra, provocando il pianto disperato della piccola. E poi, la moglie sarebbe stata percossa dai tre, per non aver cenato assieme a marito, suocera e cognata.

N

on solo, poiché la donna sarebbe stata ostacolata dal 40enne nella ricerca e nel mantenimento di un posto di lavoro. E in una circostanza, le avrebbe impedito di rientrare in casa, costringendola a dormire al freddo in macchina, assieme alla bimba. E ancora, si sarebbe recato sul nuovo posto di lavoro della moglie, iniziando ad urlare per ostacolare l’assunzione.

Infine, il 40enne avrebbe impedito alla coniuge di incontrare le amiche, arrivando a minacciare una di esse, di incendiarle l’auto. Non solo, anche i genitori di lei, tanto che in una circostanza avrebbe preso a martellate la lavatrice, che la moglie aveva avuto in regalo da loro.