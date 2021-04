Due cicatrici per tornare a sperare, Mauro Romano è uno sceicco famoso?

Il tempo cancella molti ricordi. Ma una mamma non dimentica mai, anche dopo (quasi) quarantacinque lunghissimi anni passati a cercare la verità per trovare quella pace perduta. Per questo Bianca Colaianni è convinta che Mauro Romano, il suo bambino scomparso nel nulla nel 1977, sia ancora vivo. A riaccendere la speranza ora sono due cicatrici, due segni indelebili diventati l’ultimo scoglio a cui aggrapparsi. In una foto dello sceicco Mohammed Al Habtoor, figlio del magnate Khalaf Al Habtoor, uno degli uomini più ricchi degli Emirati Arabi Uniti, mamma Bianca ha notato una cicatrice sul sopracciglio e un altro segno sulla mano destra, una bruciatura che il piccolo si procurò con un ferro da stiro in un incidente domestico.

Poco per alcuni, ma tanto per i genitori del bambino di Racale scomparso nel nulla in un assolato pomeriggio di fine giugno. «Non possono essere soltanto delle coincidenze» ripetono. Tutti i dubbi potrebbero essere spazzati via con un esame del Dna, ma tutti gli appelli sono caduti nel vuoto. Le richieste di aiuto dei coniugi Romano e del loro avvocato Antonio La Scala per una comparazione utile per fugare ogni dubbio sono rimaste inascoltate. La risposta dal Medio Oriente è stata il silenzio. Un silenzio in grado di fare più rumore.

«Finora abbiamo trovato davanti un muro enorme – continua la donna – solo silenzio. Speravamo almeno in una telefonata di conforto o anche per dirci che ci stiamo sbagliando. Niente».

Ex giocatore professionista di polo, imprenditore e latin lover — secondo il gossip lo sceicco avrebbe flirtato anche con Naomi Campbell, Valeria Marini e Manuela Arcuri, con cui è stato ritratto in una foto d’epoca durante un evento mondano – lo sceicco ha in comune con Mauro, oltre ad una sensazione di mamma Bianca, anche l’età. Mauro è del 1970, Al Habtoor ufficialmente del 1968.