Maxi furto di auto, colpo simultaneo tra Surbo e Brindisi. Indagini in corso

Il settore dell’automotive ha subito un colpo messo a segno ai danni della società “Auto 1 Trade srl”. Tra la notte del 21 e il 22 marzo 2026, i malviventi hanno dimostrato una capacità logistica fuori dal comune, portando a termine un doppio raid sincronizzato.

Ciò che rende questo episodio unico è che il furto non ha riguardato un’unica sede, ma si è consumato contemporaneamente nelle strutture di Surbo e Brindisi.

Il primo episodio si è consumato alle porte di Lecce, nel parcheggio del centro commerciale “Mongolfiera”. Dopo aver scassinato gli uffici situati nell’area, la banda è riuscita a impossessarsi delle chiavi dei veicoli e rubare una Maserati Ghibli una BMW 530 ePeugeot 3008

Il secondo bersaglio è stato il parcheggio del centro commerciale “Le Colonne”, sono state sottratte ben cinque vetture, una Jaguar F-Pace, una Audi Q3, unaAudi A3, una Mercedes Classe C e una Renault Clio

Una volta denunciato il furto, i Carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e cercare di individuare i responsabili.