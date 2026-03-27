Cocaina in auto e nell’abitazione, denunciato 27enne di Taurisano

Prosegue l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di stupefacenti in tutta la provincia di Lecce. Durante i servizi di controllo del territorio disposti dal Questore, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno messo a segno un nuovo colpo contro il mercato della droga.

Nella giornata di ieri, una volante ha fermato un’auto con tre persone a bordo. Il nervosismo mostrato dai passeggeri durante l’identificazione non è sfuggito ai poliziotti, specialmente considerando che due persone erano già note alle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’intuizione degli agenti ha trovato conferma immediata: sul sedile del conducente è stato infatti rinvenuto un primo involucro di cocaina.

Le operazioni si sono spostate rapidamente dall’abitacolo all’abitazione del guidatore, un 27enne residente a Taurisano. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce altre 14 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato, per un peso totale di circa 8 grammi.

Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. Oltre alle conseguenze penali, la sua posizione è ora al vaglio per l’applicazione di misure di prevenzione volte a tutelare la sicurezza della comunità e prevenire nuove condotte illecite.