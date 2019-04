Maxi rissa alla festa patronale: due assoluzioni nel processo di Appello

Arrivano due assoluzioni al termine del processo di Appello relativo ad una maxi rissa in paese. La Corte ha ritenuto non colpevoli, “per non aver commesso il fatto”, Paolo De Simone, assistito dall’avvocato Alessandro Mariano e Vincenzo Cianci, difeso dall’avvocato Sergio Luceri. I due imputati erano stati condannati in primo grado, insieme ad altre sei persone.

I fatti risalgono al 10 agosto del 2011, in occasione della Festa Patronale di San Lorenzo, a Sogliano Cavour. Il parapiglia sarebbe nato dopo una banale discussione per la presenza del furgone di un ambulante che impediva il transito ad un signore del posto, peraltro cardiopatico.

Volarono parole grosse e quest’ultimo venne aggredito da alcuni ragazzi forestieri. A quel punto sarebbero intervenuti Paolo De Simone e Vincenzo Cianci. Una volta scoppiata la rissa, sono accorse le forze dell’ordine per riportare la calma in paese.