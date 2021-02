Picchiava ripetutamente la moglie, mandandola in ospedale. Ex marito condannato a 4 anni

Picchiava la moglie per diversi anni, mandandola in un’occasione anche in ospedale.

Arriva la condanna a 4 anni al termine del processo, per un 45enne di Casarano, marito della donna (all’epoca dei fatti). La sentenza è stata emessa dai giudici della prima sezione collegiale (Presidente Stefano Sernia, a latere Maddalena Torelli e Michele Guarini).

Il collegio ha condannato l’imputato per i reati di lesioni personali e maltrattamenti aggravati.

Il 45enne è stato invece assolto dalle accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e violenza privata. È assititito dall’avvocato Attilio De Marco che farà ricorso in Appello, appena depositate le motivazioni della sentenza.

La vittima dei soprusi si è costituita parte civile, attraverso l’avvocato Americo Barba, ed in suo favore, è stato disposto un risarcimento di 40mila euro.

Ricordiamo che il pm Giorgia Villa ha invece invocato la condanna a 9 mesi per il solo reato di lesioni.

Le iniziali accuse

Il 45enne di Casarano è accusato di aver adottato un comportamento violento, per diversi anni, nei confronti della moglie. Non soltanto aggressioni fisiche, ma anche insulti e minacce. I fatti, sarebbero spesso avvenuti anche davanti agli occhi dei figli minori della coppia.

Nello specifico, secondo l’accusa riportata nel capo d’imputazione, il marito costringeva la coniuge ad occuparsi esclusivamente delle faccende domestiche, impedendole anche di gestire il denaro della propria pensione. E poi, le impediva di uscire fuori dall’abitazione, chiudendola a chiave.

Inoltre, il marito violento la minacciava di spararle con la pistola (da lui detenuta), picchiandola continuamente. E la sera del 30 settembre del 2019, dopo le ennesime minacce di morte, mentre la donna prendeva il telefonino per chiamare i carabinieri, l’afferrava per il collo e la prendeva a schiaffi, scaraventandola sul letto ed immobilizzandola, strappandole il cellulare di mano. Il 45enne inoltre continuava a picchiarla, provocandole un trauma cranico facciale.

A seguito dell’ultimo episodio di violenza, la donna è finita al pronto soccorso dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, dove è stata medicata dal personale sanitario e giudicata guaribile in 7 giorni.

Non solo, poiché la mattina successiva, la moglie sarebbe stata violentata dal marito. Inoltre, l’uomo le impediva nuovamente di uscire di casa, senza di lui. La donna però trovava il momento per fuggire e si recava presso la stazione dei carabinieri di Casarano. La vittima successivamente si rifugiò presso un centro Antiviolenza e in seguito di separò dal marito.

Dopo la denuncia, il 45enne è stato arrestato e ristretto ai domiciliari. Attualmente si trova a piede libero.