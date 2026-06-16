Un grave episodio di cronaca ha scosso la comunità di Monteroni di Lecce. Nei giorni scorsi, alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi da ignoti all’esterno dell’abitazione di Diego Mancarella, onsigliere comunale appena rieletto alle ultime consultazioni amministrative.

Il bersaglio dell’atto intimidatorio è stato il contatore dell’acqua posizionato all’esterno della struttura.

La scoperta e l’intervento delle forze dell’ordine

A rendersi conto di quanto accaduto è stato lo stesso Mancarella, il quale, notando una copiosa e anomala perdita d’acqua, ha immediatamente allertato il personale dell’Acquedotto Pugliese e le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che durante i primi rilievi hanno riscontrato la presenza di due fori d’entrata sul nicchio del contatore, compatibili con dei proiettili.

Il profilo politico: Diego Mancarella è da poco tornato a sedere tra i banchi del consiglio comunale di Monteroni come capogruppo di “Forza Popolare”, la lista civica a sostegno della riconfermata sindaca Mariolina Pizzuto.

Le indagini

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini a 360 gradi per fare luce sul movente del gesto e rintracciare i responsabili. Gli investigatori hanno già effettuato i seguenti passaggi chiave:

Al momento non si esclude alcuna pista. La solidarietà del mondo politico locale non si è fatta attendere, mentre si attende che l’attività degli inquirenti possa dare un volto agli autori del gesto in tempi brevi.