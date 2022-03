Incendio nella casa di riposo di Montesardo, muore 67enne di Alessano ricoverata al “Perrino”

Le condizioni della donna erano apparse gravi sin da subito, tanto da richiedere il ricovero presso il Centro Grandi Ustionati.

Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi, tanto da doversi procedere al trasporto in codice rosso, presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi. Purtroppo, nella giornata di oggi le sue condizioni si sono aggravate ed è morta.

Non ce l’ha fatta Ippazia Ciardo Prontera, 67enne di Alessano, rimasta coinvolta venerdì sera nell’incendio nella residenza socio sanitaria “Gaudium”, in Piazza Castello a Montesardo.

Il rogo si era sviluppato dopo le 20.00, le fiamme, originate in una stanza della struttura, in poco tempo avevano interessato il mobilio, con il fumo che aveva invaso tutto il centro.

Non appena dato l’allarme sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase e con loro i sanitari del 118.

I Caschi Rossi, sono entrati e si sono messi all’opera per spegnere l’incendio e contestualmente hanno preso il via le operazioni di evacuazione. Le fiamme, che hanno interessato un’ala della casa di riposo, sono state domate in breve tempo.

Degli ospiti presenti cinque sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, quattro, in quelli di Casarano, Gallipoli e Tricase, mentre, Ippazia Ciardo Prontera, è stata condotta a Brindisi per le gravi ustioni riportate.