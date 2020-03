Mondo accademico in lutto: si è spenta Elettra Ingravallo

Grave lutto nel modo accademico e della cultura del Salento. Nella giornata di ieri, infatti, si è Elettra Ingravallo, paleontologa e docente dell’Unisalento.

Era considerata tra le maggiori studiose della evoluzione archeologica della penisola salentina. In particolare, era da sempre impegnata nelle attività di ricerca dei periodi del Neolitico ed Eneolitico, incentrando il suo focus sugli scambi nel Mediterraneo e, in questo, il ruolo che aveva il suo territorio.

“Era una grande intellettuale che ha fatto tantissimo per la cultura del territorio, e non solo, che ha letto la storia come insegnamento di apertura e scambio tra le genti, che si è sempre impegnata nelle battaglie politiche, che ha formato generazioni di studenti con le sue lezioni rigorose e appassionanti. Ma soprattutto per noi era un’amica, e siamo fortunati ad averla incontrata“, si legge in un post pubblicato su Facebook dalla casa editrice Manni.

Elettra Ingravallo, nata a San Pancrazio Salentino, se n’è andata a 72 anni, dopo una lunga malattia.