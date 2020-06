“Buon viaggio nella luce eterna, dolce Luna”. Anche Elisa ricorda la piccola ballerina

Anche il mondo della musica si è unito al dolore che ha colpito tutta la comunità leccese per la morte della piccola Luna Benedetto. La giovanissima studentessa, promessa della danza, deceduta domenica scorsa in un tragico incidente stradale lungo viale Giovanni Paolo II, infatti, era conosciuta anche per aver preso parte, pochi anni fa, in un videoclip della cantante Elisa.

La star triestina ha conosciuto Luna nel 2016, quando uscì il singolo “Bruciare per te” e la piccola leccese prese parte alla realizzazione del video musicale.

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna – ha scritto Elisa su Instagram. Quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di Bruciare per te. Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza. Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace”.

A curare le riprese di quel videoclip fu la coreografa Veronica Peparini che ha commentato il post di Elisa: “Che tragedia Eli… Senza parole“.

Luna era in procinto di sostenere un provino per entrare nel corpo di ballo della Scala di Milano.