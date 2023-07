Ancora sangue sulle strade del Salento. A Porto Cesareo muore motociclista 29enne

A poche ore dalla morte di Matteo Palese, il 35enne arrivato in codice rosso in Ospedale, dopo l’incidente in cui ieri era rimasto coinvolto, le strade salentine ritornano a fare da triste scenario di tragedie.

Nella tarda mattinata di oggi, a perdere la vita è stato Davide Settembrini, 29enne di Ceglie Messapica. Troppo gravi le ferite rimediate nell’incidente avvenuto, poco prima delle 13.00, sulla strada che collega Porto Cesareo con Torre Castiglione.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto era in sella alla sua moto quando – per cause da chiarire – si è verificato l’impatto con un’auto, all’altezza di un lido a Punta Prosciutto. Uno scontro violento che ha preoccupato gli automobilisti di passaggio che hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare il giovane, ma il suo cuore, ormai, aveva smesso di battere.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e le indagini sono affidate ai Carabinieri di Campi Salentina, che una volta giunti sul luogo della tragedia hanno compiuto tutti i rilievi del caso.