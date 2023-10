Tragedia nelle campagne di Alliste, 54enne muore dopo essere stato travolto da una motozappa

Stava compiendo alcuni lavori in campagna, quando, è stato travolta da una motozappa e ha perso la vita.

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, in un fondo sito nel territorio di Alliste. L’uomo, un 54enne del posto, ripetiamo, si trovava sul terreno, quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito dalla motozappa.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di salvargli la vita, ma è stato tutto inutile, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’incidente.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.