Dopo Mihajlovic il calcio perde un altro eroe, morto Gianluca Vialli

A pochi giorni dalla morte di Pelè e a 20 giorni esatti da quella di Sinisa Mihajlovic, un altro guerriero dei campi di calcio e non solo ci ha lasciati. Gianluca Vialli, leader della Sampdoria prima e, soprattutto della Juventus, poi, negli anni ’90, è stato costretto a doversi arrendere al cancro.

“StradiVialli” – così come soprannominato da quell’asso del giornalismo sportivo che era Gianni Brera, per via delle sue origini cremonesi – che di reti ne ha siglate tante, non è riuscito a segnare il gol più importante della sua vita, per lui, è arrivato il triplice fischio finale. Partita finita e squadre negli spogliatoi!!!

Che la malattia si fosse aggravata lo si era capito dalle sue dichiarazione di circa un mese fa, con il quale il bomber annunciava di lasciare l’incarico di Capo Delegazione della Nazionale: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”.

Tumore al pancreas, di questo soffriva da qualche anno l’ex capitano della Juventus e allenatore del Chelsea, una malattia guardata sempre negli occhi e affrontata con dignità: “Se facessi una battaglia contro il cancro ne uscirei probabilmente distrutto. Lo considero, in questa fase della mia vita, un compagno di viaggio che spero prima o poi si stanchi e dica: ‘Ok, ti ho temprato, ti ho permesso di fare un percorso, adesso ti lascio tranquillo'”, aveva dichiarato in un’intervista ad Alessandro Cattelan.

“Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall’altra parte – diceva. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire. Però mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita”.

Infine faceva una precisazione sulla malattia: “Non è esclusivamente sofferenza: ci sono momenti bellissimi. La vita – e non l’ho detto io ma lo condivido in pieno – è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro”.