Scomparso Giuseppe Aresta, uno dei fondatori di Confesercenti Lecce

Si è spento nella notte Giuseppe Aresta, protagonista e cuore pulsante della vita commerciale della città. Per oltre vent’anni, l’imprenditore, volto noto nel capoluogo barocco, ha ricoperto il ruolo di Presidente della Confesercenti di Lecce, dopo essere stato uno dei fondatori dell’associazione oggi diventata un punto di riferimento per le imprese e i cittadini.

I funerali si svolgeranno domani, alle 15.30 nella Chiesa di San Guido a Lecce.

Toccante il ricordo di Carlo Salvemini ex primo cittadino e candidato sindaco: «La città – scrive – ha un debito di riconoscenza verso Peppino Aresta, innanzitutto per l’impegno profuso nella sua attività che, attraversando le generazioni, ha contribuito all’economia e alla vita sociale di Lecce. E per aver voluto e saputo offrire la sua passione civile, occupandosi di rappresentare per tanti anni la voce dei commercianti con Confsercenti, di cui è stato guida intelligente e lungimirante. Sono vicino alla sua famiglia, a cui rivolgo le mie sentite condoglianze in queste ore di profondo dolore».