Stroncato da un infarto il sindaco di San Pietro in Lama, la comunità piange per la scomparsa di Raffaele Quarta

La politica è stata sempre la sua grande passione e dopo aver ricoperto l’incarico di segretario organizzativo del Partito Socialista Italiano negli anni ’90, dal 2016 guidava il piccolo comune di San Pietro in Lama. Poco più di 3mila anime rimaste spaesate, questa mattina, davanti alla notizia che il loro primo cittadino Raffaele Quarta non c’era più. Il Sindaco, stroncato da un infarto, lascia la moglie, il figlio e l’intera comunità che, indipendentemente dalla differenza di vedute, lo ha sempre stimato come uomo e come professionista.

63 anni, socialista da sempre e ben voluto da tutti, Quarta – dipendente della Asl di Lecce – era stato eletto con la lista civica “San Pietro in Comune”, composta da esponenti del Partito democratico e della società civile. Tutti lo ricordano come una persona leale, sincera e sempre disponibile al dialogo.

