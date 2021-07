Scontro tra auto e moto, muore a Beinasco un 40enne salentino

Non c’è stato più nulla da fare per Pierwalter Cataldo, 40enne residente a Orbassano, in provincia di Torino, ma originario di Collepasso, morto sul colpo in un terribile incidente stradale avvenuto sul tratto che conduce a Beinasco.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il salentino si trovava in sella alla sua Yamaha R1, quando la due ruote si è scontrata con una Fiat 500. L’auto condotta da donna, secondo alcune testimonianze, si sarebbe spostata a sinistra, forse per cambiare corsia, proprio mentre stava arrivando la moto. Il 40enne al volante ha cercato di frenare, ma non è riuscito ad evitare l’impatto. A fare chiarezza sulla dinamica del sinistro saranno gli uomini della locale Polizia, giunti sul posto per i rilievi del caso.

Una volta scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio quando l’orologio aveva da poco segnato le 14.00, per il 40enne non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare il giovane che, dopo essere stato sbalzato dalla moto, ha sbattuto contro un palo della luce sullo spartitraffico che divide i sue sensi di marcia. Ogni tentativo, purtroppo, è stato vano. Illesa, ma sotto shock la conducente dell’auto.

La notizia della morte del 40enne ha sconvolto il comune salentino, dove l’uomo tornava d’estate, per trascorrere le vacanze.