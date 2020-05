“Pizzicati” a bere birra dentro il bar, seduti al tavolino. Multa per proprietario e quattro clienti

Finiscono nei guai, il proprietario e i clienti di un bar di Copertino, per non avere rispettato le norme anti-assembramento previste dal governo per contrastare il rischio di contagio da covid-19.

Cinque persone sono state smascherate ed identificate dai carabinieri della Tenenza locale, guidati dal Tenente Salvatore Giannuzzi.

I militari insospettiti dalla serranda semi-abbassata e dai rumori provenienti dall’interno di un bar situato in zona castello a Copertino, sono entrati in azione. Dentro il locale, intorno alle 18 di ieri, hanno trovato i quattro clienti e il proprietario intenti a bere birra, seduti comodamente intorno ad un tavolino.

Gli avventori ed il titolare sono stati sottoposti a una sanzione amministrativa. E i carabinieri successivamente hanno provveduto ad inoltrare la segnalazione di chiusura dell’esercizio commerciale al Prefetto, che si pronuncerà nelle prossime ore.

Non solo, poiché gli animi si sono surriscaldati e il proprietario è stato denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il Comandante dei Carabinieri ha già presentato un’informativa in Procura.