Auto contro moto sulla Sant’Isidoro-Santa Caterina, perde la vita 30enne di Martano

Sono trascorse poco più di 24 ore dal sinistro di sabato pomeriggio a Cerfignano, dove ha perso la vita il 45enne di Cocumola, Giuseppe Rizzello, che le strade del Salento si trovano ancora una volta a essere drammatico scenario di morte.

Alle prime luci dell’alba, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 5.00, a perdere la vita è stato Mattia Maggio, 30enne di Martano.

L’uomo, insieme a una 27enne, viaggiava a bordo di una moto sulla Sant’Isidoro-Santa Caterina, nei pressi di Torre Inserraglio, quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’autovettura. L’impatto è stato devastante e i due sono stati sbalzati di sella cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che al loro arrivo altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo. La donna, invece, dopo aver ricevuto le prime cure in loco, è stata trasportata a sirene spiegate in codice rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’accadimento, anche i Vigili del Fuoco e gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e a cui sono demandate le indagini per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dell’accaduto. Utili alle investigazione potrà essere anche l’ascolto di eventuali testimoni presenti al momento del sinistro.