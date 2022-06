Cade dal terrazzo, fatale volo di cinque metri per un operario. Tragedia nel centro di Lecce

Dopo il dramma dello scorso 4 maggio, quando, a Salve, Oronzo Pisanò, operaio 53enne ha perso la vita in un cantiere, cadendo mentre montava un’impalcatura, ancora una volta il territorio salentino si ritrova a essere tragico scenario di un incidente sul lavoro che è costato la vita a una persona.

Nella mattinata di oggi, infatti, intorno alle 8.00, nel pieno centro di Lecce, in Via Giuseppe Parini a pochi passi da Piazza Mazzini, un operaio 72enne, mentre era intento a compiere alcuni lavori sul balcone di un’abitazione, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando sul suolo, da un’altezza di circa cinque metri.

Non appena ci si è accorti di quanto fosse avvenuto, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul luogo del sinistro sono prontamente giunti i sanitari del 118. Il personale medico, ha dapprima prestato le prime cure in loco all’uomo, per poi trasportarlo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove, però, è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto con l’asfalto.

Sul posto della tragedia anche gli agenti di Polizia della Questura di Lecce e gli ispettori dello Spesal, che hanno svolti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le dinamiche dell’accaduto.

Utili alle investigazioni, potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.