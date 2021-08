La perdita di gas, poi l’esplosione: non ce l’ha fatta la turista rimasta ferita. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo

Dopo le gravi ustioni riportate dall’esplosione per la perdita di gas da una bombola, è morta la turista lombarda ricoverata da alcuni giorni in ospedale. M. M., 53enne di Monza, è deceduta in mattinata nel Centro Grandi Ustionati del Perrino di Brindisi, dopo un primo ricovero al Vito Fazzi di Lecce. La Procura leccese indaga adesso per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

L’incidente si è verificato la mattina di venerdì 20 agosto, all’interno di un B&B di Borgagne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei vigili del fuoco, la perdita di gas da una bombola del fornello da cucina avrebbe causato la saturazione dell’ambiente e di conseguenza la violenta esplosione. La turista lombarda ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lecce. Successivamente, come detto, si è ritenuto necessario il ricovero al Centro grandi ustionati del Perrino di Brindisi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Melendugno per i necessari accertamenti investigativi.