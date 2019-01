Neve sul Salento: panorami mozzafiato, ma quanti disagi…

Il Salento si è svegliato, questa mattina, ricoperto di neve. Ci sono città più imbiancate di altre, ma questa terra che non è abituata ai fiocchi bianchi ora dovrà fare i conti con i tanti, tantissimi disagi che si registrano soprattutto sulle strade, alcune impraticabili.

Lunghe code

Attenzione, quindi, a chi è costretto a mettersi al volante che sia per motivi di lavoro o per impegni inderogabili. La prima conseguenza sono le lunghe code che si sono create sulle arterie maggiormente trafficate come la strada statale 16 o la tangenziale di Lecce, dove i veicoli sono costretti a procedere a passo d’uomo.

Ad incidere sui rallentamenti anche le auto “abbandonate” al margine della carreggiata o i veicoli che, probabilmente a causa il manto viscido, si sono girati di traverso.

Uffici chiusi

La Prefettura di Lecce, intanto, comunica che a causa delle condizioni metereologiche avverse gli uffici resteranno chiusi il pubblico. Off-limits anche la villa comunale a causa del rischio di caduta rami. Si consiglia, comunque, di evitare parchi e viali alberati che potrebbero cedere sotto il peso della neve.