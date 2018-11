Violento nubifragio sulla grecìa salentina, a Martano un fulmine incendia una palma

L’estate di San Martino che ha regalato giornate dal sapore quasi primaverile è soltanto un ricordo. L’anticiclone che ha messo in pausa l’autunno si sta allontanando, lasciando l’Italia in balìa di una irruzione di aria gelida che ci catapulterà direttamente in Inverno.

I primi effetti di questo cambiamento inaspettato sono visibili già da oggi, anche in Salento dove un violento nubifragio si è abbattuto Salento, soprattutto sui comuni della grecìa salentina.

Pochi minuti di pioggia intensa che hanno letteralmente messo in ginocchio la zona. Strade allagate a Calimera, Sternatia e Martignano, disagi al traffico mentre a Martano si sono vissuti veri e propri attimi di paura, quando una palma, colpita da un fulmine, è andata a fuoco. Grandine, invece, a Minervino di Lecce.

Le previsioni

L’asticella della colonnina di mercurio che finora a segnato temperature superiori alla media del periodo è crollata, ma secondo gli esperti è solo l’inizio. Tra lunedì, 19 e martedì, 20 novembre un vortice ciclonico in arrivo dal Mediterraneo occidentale raggiungerà il Belpaese, scontrandosi con i venti gelidi. Il risultato sarà una intensa ondata di maltempo che colpirà, man nano, l’intera penisola.

Non è da escludere la possibilità di nubifragi e allagamenti viste le precipitazioni particolarmente intense ed insistenti. Sarà insomma un vero anticipo dell’Inverno.