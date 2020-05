27 nuovi casi di coronavirus, in Puglia la curva risale leggermente. Ma nessun allarme

Tornano i decessi dopo una giornata di tregua e la curva del contagio da Covid-19 in Puglia conta un lieve incremento. Nulla di drammatico, sia chiaro, ma i numeri oggi sono meno entusiasmanti rispetto a quelli degli ultimi giorni.

Se, infatti, nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 7 su un campionamento di 1.694 test, il bollettino regionale di oggi parla di ben 2.113 tamponi eseguiti, con 27 nuovi casi, così suddivisi su base provinciale:

13 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

7 nella Provincia di Brindisi;

3 nella Provincia di Foggia;

2 nella Provincia di Lecce ;

; 2 nella Provincia di Taranto.

I casi leccesi, però, come precisato dalla ASL provinciale nel report reso noto poche ore fa, si riferiscono a cittadini non residenti in Salento.

I decessi, invece, sono stati 4: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 2 in provincia di Brindisi, per un totale di 482 persone scomparse con il virus. Sono 24 i pazienti oggi guariti, in tutto 2.120.

Il dato degli attuali positivi, così, scende di appena una unità rispetto a ieri: al momento sono 1.838.

l totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.440 (su 99.702). I casi sono così divisi:

1.461 nella Provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat;

644 nella Provincia di Brindisi;

1.135 nella Provincia di Foggia;

511 nella Provincia di Lecce ;

; 278 nella Provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Il prof. Pier Luigi Lopalco, dirigente del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche, comunica che: “6 casi dei 27 registrati oggi dal bollettino epidemiologico sono riferiti a procedure di riallineamento degli archivi e sono dunque risalenti a casi diagnosticati nei mesi precedenti e riferiti a focolai già sotto controllo.

I restanti 21 sono da distribuire negli ultimi 10 giorni, in particolare: 12 sono stati diagnosticati in data di ieri e 3 in data di oggi.

Con questo si conferma che dal 10 maggio fino a ieri il numero di casi positivi si è mantenuto costante, con piccole variazioni, intorno al valore di 10 casi quotidiani”.