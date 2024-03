Omicidio a Casarano, 32enne ucciso a colpi di pistola. Era scampato alla morte nel 2019

Era scampato alla morte nel 2019, quando riuscì a salvarsi aprendo lo sportello dell’auto finita sotto una pioggia di proiettili e trovando “riparo” dietro la ruota posteriore destra, dove è rimasto accovacciato fino al ‘silenzio’, segno che il caricatore dell’arma si era scaricato. Un inferno durato cinque minuti dal quale era uscito vivo (leggi qui ). Questa volta, Antonio Amin Afendi, volto noto alle forze dell’ordine, non è riuscito ad evitare colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata in pieno centro a Casarano, in una zona su cui si affacciano negozi e bar.

L’omicidio in pieno giorno

L’orologio aveva da poco segnato le 11.15, quando, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 32enne è stato colpito non lontano da un bar. Pare che i colpi siano partiti da un’auto. Un omicidio, in pieno giorno, che ha lasciato sotto choc una città.

Il suo è un nome ‘noto’: Afendi sarebbe il compagno della vedova di Augustino Potenza, boss della sacra corona unita ucciso a colpi di kalashnikov nel parcheggio di un supermercato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano, che stanno conducendo le indagini per tentare ora di dare un volto e un nome agli autori.