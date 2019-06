Come è morto Antonio Leo? L’autopsia farà chiarezza sull’omicidio del pensionato

Ci sono molti punti oscuri nella morte di Antonio Leo, l’insegnante in pensione trovato senza vita nella sua villetta di Collepasso. È come se nella ricostruzione di quel pomeriggio mancasse ancora qualcosa, qualche tassello importante per chiarire cosa sia accaduto prima della chiamata al 112, avvenuta intorno alle 16.30, molte ore dopo la tragedia.

Di certo, non convince la versione raccontata dal figlio Vittorio, 48enne finito in Carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela. Anche durante l’interrogatorio con il Gip Giovanni Gallo, l’agente immobiliare non ha aggiunto quei dettagli che potrebbero aiutare gli inquirenti a delineare le fasi cruciali del dramma, a tratti crudele. Per questo, per sciogliere i dubbi, sarà importante l’autopsia che potrebbe svolgersi già domani. Toccherà al medico legale Alberto Tortorella colmare, se possibile, i vuoti rimasti e le incongruenze nel «comportamento agghiacciante» assunto dall’uomo, come lo ha definito il Giudice per le Indagini preliminari Giovanni Gallo, che non ha mosso un dito per evitare che il padre morisse.

Vittorio Leo è rimasto impassibile, mentre il padre moriva per le ustioni, urlava per i dolori lancinanti che le fiamme devono aver provato. Un’indifferenza che ha giustificato – durante l’interrogatorio – con l’astio covato per anni. L’anziano, insegnante in pensione, lo faceva sentire una nullità. Gli rimproverava il fatto di non essersi mai laureato, di aver abbandonato gli studi di ingegneria per diventare un agente immobiliare, un lavoro ‘poco onorevole’. E poi i continui paragoni con la sorella (medico-psichiatra residente in provincia di Roma da anni), la ‘preferita’, che era riuscita dove lui aveva fallito.

“Nessun pentimento o compassione”

Non ha mostrato segni di pentimento il 48enne, neanche quando ha raccontato di aver cucinato un piatto di pasta al ragù per ‘stemperare la tensione’, mentre il cadavere del padre era riverso sul pavimento. Nessuna compassione verso il genitore privo di vita mentre puliva meticolosamente l’appartamento, apriva le finestre per far entrare un po’ d’aria e staccava la luce per evitare che qualcuno citofonasse.