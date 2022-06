Uccide la moglie con una coltellata e scappa in auto. Tragedia a Novoli

La lite a notte fonda, come raccontato da alcuni vicini di casa che hanno chiesto aiuto quando hanno ascoltato le urla provenire da una villetta che si affaccia su via Veglie, a Novoli, poi l’omicidio. L’orologio aveva da poco segnato le 3.30 quando gli uomini in divisa hanno scoperto il corpo senza vita di Donatella Miccoli, madre di due bambine, uccisa con una coltellata probabilmente dal marito, Matteo Verdesca, che è fuggito dopo il delitto. Si è allontanato al volante di una Renault Clio di colore bianco e ora è ricercato.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina e della stazione di Novoli, intervenuti per ricostruire il dramma, la coppia è rientrata in casa dopo la festa di San Luigi, intorno alle 22.00, poi il silenzio fino a notte fonda, quando tra i due deve essere scoppiata una lite violenta. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini che, preoccupati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Una volta varcata la porta, per la 38enne – commessa in un negozio del centro commerciale di Surbo – non c’era più nulla da fare.

I figli non erano in casa al momento dell’omicidio, dormivano dai nonni.

È il secondo omicidio nel Salento. Appena otto giorni fa, è stato trovato legato e incappucciato il falegname di Castri Donato Montinaro