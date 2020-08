Sull’omicidio di Sarah Scazzi è scritta la parola fine, ma il delitto di Avetrana ha ancora tante ombre

Nessuno ha capito cosa realmente sia accaduto quel maledetto pomeriggio del 26 agosto 2010, quando Sarah Scazzi è entrata nella villetta di via Deledda convinta di dover andare al mare con la cugina e non ne è uscita viva. Da un lato c’è Michele Misseri che continua a urlare la sua colpevolezza: «L’ho uccisa io» ha ribadito alle telecamere che lo hanno cercato. Ma per la giustizia italiana le parole di Misseri sono carta straccia.

Nessuno ha mai creduto al contadino con il volto segnato dal lavoro a causa delle diverse versioni date dell’omicidio della nipotina o dei “lapsus” in cui è incappato quando ha parlato a ruota libera senza dare peso alle parole. “L’ho ammazzata perché ha respinto le mie avances” aveva dichiarato quando vestiva i panni di orco capace di cose orribili e necrofilo, salvo poi ritrattare e ammettere di aver ucciso la ragazzina perché il trattore non partiva. Alla fine, zio Miché è passato dall’essere uno spietato assassino, uno che uccide a sangue freddo a semplice occultatore di cadavere, ruoli che lui stesso si è cucito addosso. Ha confessato, ma quando gli è stata data l’opportunità di calzare realmente il personaggio, di dimostrare di essere stato l’autore materiale dell’orrendo delitto ha iniziato a tentennare, a contraddirsi, ad arricchire il racconto di particolari che non hanno mai trovato nessun riscontro. Cosa che non è accaduta quando ha parlato di come ha nascosto in cadavere. Forse è apparso più sicuro visto che, a suo dire, in Germania ha lavorato come becchino.

Dall’altro ci sono mamma Cosima e Sabrina, le cattive di questa triste storia che ha commosso e indignato l’Italia intera. Non regge che la ragazzina sia stata uccisa solo a causa della gelosia covata dalla più piccola di casa Misseri, ma le due donne, mentendo ripetutamente, hanno contribuito da sole a costruirsi quest’alone di uniche colpevoli. E così sono state giudicate. Condannate al carcere a vita per aver strangolato e ucciso Sarah. “Male non fare, paura non avere”…ripeteva Mimina quando difendeva la figlia arrestata tra le urla. Anche per lei le porte del carcere si sono aperte tra gli applausi della folla.

Per la giustizia Mimina e Sabrina, che ancora oggi continuano a dichiararsi innocenti, sono responsabili dell’uccisione della quindicenne, strangolata forse per gelosia per un ragazzo, Ivano Russo, condannato a cinque anni per aver depistato le indagini o vecchi rancori familiari.

Nella storia ci sarà sempre qualcosa che non torna. Come se il finale non sia stato del tutto scritto. Sarah non c’è più, e cosa sia accaduto davvero quel pomeriggio di fine agosto nessuno ancora lo ha raccontato.