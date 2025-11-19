Associazione mafiosa, blitz dei Carabinieri all’alba. Eseguite numerose misure cautelari

All’operazione stanno prendendo parte oltre 100 uomini dell’Arma con il supporto di unità speciali e mezzi aerei.

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica.

I militari  stanno eseguendo numerose misure cautelari, disposte dal Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di persone fortemente indiziate di associazione mafiosa e di altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso.

Maggiori dettagli nelle prossime ore

