Associazione mafiosa, blitz dei Carabinieri all’alba. Eseguite numerose misure cautelari

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica.
I militari stanno eseguendo numerose misure cautelari, disposte dal Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di persone fortemente indiziate di associazione mafiosa e di altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso.
All’operazione stanno prendendo parte oltre 100 uomini dell’Arma con il supporto di unità speciali e mezzi aerei.
Maggiori dettagli nelle prossime ore