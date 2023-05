Operazione “Filo di Arianna”. Quasi tutti gli arrestati fanno “scena muta” dinanzi al gip

Nella giornata di ieri, dinanzi al gip Laura Liguori, per l’interrogatorio di garanzia, sono comparsi: Antonio Giordano, detto Lucio, 37enne di Monteroni; Ludovico Tarantino, 29enne, residente a Monteroni; Andrea Maniglia, 48enne di Monteroni; Alessandro Ciminna; 38enne di Monteroni; Marco Ciminna, 37enne di Monteroni di Lecce; Giacomo Pulli, 39enne. Gli arrestati, assistiti dagli avvocati Stefano Pati e Simona Reale, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Sempre ieri, soltanto Fernando Nocera detto “vecchio o zio”, 68enne di Lecce, ha risposto alle domande del gip, chiarendo la propria posizione. La difesa ha prodotto una documentazione medica sull’incompatibilità del suo stato di salute con il carcere. Il giudice ha poi concesso gli arresti domiciliari. L’indagato è assistito dagli avvocati Stefano Prontera e Cosimo D’Agostino

Nella mattinata di oggi, invece, Manuele Sperti, 41enne residente a Magliano, frazione di Carmiano; Sandro Saponaro, 43enne di Carmiano e Francesco Alessandro Iacono, 40enne di Leverano, hanno risposto alle domande del giudice, negando gli addebiti. I tre indagati sono assistiti dall’avvocato Cosimo D’Agostino.

Sono previsti per domani gli interrogatori per rogatoria, dinanzi al gip del tribunale di Taranto, per Gabriele Tarantino, 44enne residente a Preganziol di Treviso, ma domiciliato a Monteroni e Raffaele Sperti, 44enne di Carmiano (difesi dall’avvocato Cosimo D’Agostino). Stesso discorso per Antonio Giordano, 51enne di Monteroni (difeso dall’avvocato Stefano Pati) e Pierpaolo Panarese, 40enne residente a Lecce (difeso dall’avvocato Laura Minosi).

Gli indagati rispondono a vario titolo ed in diversa misura di: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, vendita, acquisto e detenzione di droga, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto abusivo di armi, reati di frode.

E sempre nella giornata di domani, davanti al gip del Tribunale di Milano, è fissato l’interrogatorio di Cosimo Miggiano, 42enne di Muro Leccese, difeso dall’avvocato Ladislao Massari.

Tra gli arrestati compare anche Antonio Quarta, 38enne di Salice Salentino. L’interrogatorio di garanzia dovrebbe svolgersi nelle prossime ore.