Associazione per delinquere, traffico di droga ed estorsione con il metodo mafioso. 9 arresti all’alba

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa, sono questi i reati per i quali sono indagate 9 persone destinatarie di un provvedimento di custodia cautelare, emesso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che alle prime luci dell’alba di oggi, i militari dell’Arma del Comando Provinciale di Lecce,hanno eseguito.

L’indagine è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Gallipoli e ha consentito di disarticolare un’associazione a delinquere, strutturata secondo uno schema verticistico, composta da persone facenti parte della Sacra Corona Unita.

Sono stati altresì sequestrati hashish, cocaina armi e munizioni.

I particolari dell’operazione, denominata “Le Veneri”, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 11.00, presso il Comando Compagnia dei Carabinieri di Gallipoli.