Spacciano droga a Baia Verde, vendendola anche a minori: 4 incastrati dalle telecamere

Stessa spiaggia, stesso mare…anzi, stesso giro di droga. La “pizza” è ancora Baia Verde, una delle località più note e frequentate di Gallipoli, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno fermato quattro extracomunitari per spaccio di sostanze stupefacenti. Stesso reato contestato ad 11 persone, denunciate a piede libero. Sono i numeri dell’Operazione “Var Bay” atto secondo che è sfociato nel blitz di questa mattina.

Gli uomini in divisa del Comando provinciale e della compagnia della Città Bella stanno eseguendo, in queste ore, quattro provvedimenti di fermo emessi dal Pubblico Ministero a carico di altrettanti stranieri, accusati di aver messo in piedi una redditizia attività di spaccio in quattro distinti punto di Baia Verde. Altri undici, come detto, gli indagati in stato di libertà.

Tutti, incastrati dalle telecamere che, senza fare sconti, hanno immortalato gli ‘scambi’ con gli acquirenti, alcuni giovanissimi. L’occhio elettronico, infatti, ha documentato la cessione di dosi anche a minori.

Da qui l’operazione “Var Bay”, proprio quel “Var”, l’acronimo di “Video Assistance Referee” che aveva ‘promesso’ di rivoluzionare il mondo del calcio. Esattamente come le videocamere posizionate a bordo campo e sulla linea di porta per verificare quello che succede durante la partita e aiutare l’arbitro a non farsi sfuggire niente, così gli occhi elettronici sono stati determinanti ad incastrare i pusher fermati alle prime luci dell’alba di questa mattina.

Sofisticate telecamere che hanno aiutato le indagini svolte tra il 25 luglio e il 25 agosto 2019. Il Provvedimento della Procura della Repubblica di Lecce è solo la conseguenza dell’attività investigativa condotta dagli uomini dell’Arma in riva allo Ionio.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti al termine di una conferenza stampa che si terrà presso il comando provinciale dei carabinieri.