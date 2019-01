Opere abusive a Corsano in località Masseria Ciullo. Due denunce dei carabinieri della Forestale

Due le persone che sono state deferite all’Autorità per aver realizzato manufatti senza le prescritte autorizzazioni.

A finire nei guai, a seguito dei controlli dei carabinieri della Forestale, A. F., 39enne nata a Valenstadt in Svizzera, ma residente a Corsano. È risultato che la donna abbia realizzato su un terreno in zona agricola di sua proprietà, un manufatto ad uso deposito agricolo, una cisterna e un ricovero precario per animali. Il tutto però in assenza di titolo abilitativo.

Stesso provvedimento per N. L., 28enne nata a Mannedorf in Svizzera e residente in quello Stato a Oberglatt.

Quest’ultima avrebbe realizzato sempre su un terreno di sua proprietà un manufatto ad uso deposito agricolo, una cisterna e un piazzale in misto cava senza alcuna autorizzazione.