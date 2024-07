Musica alta nel centro storico. Accolto il ricorso per contenere i rumori della movida notturna

Il tribunale accoglie il ricorso di due residenti del centro storico di Galatina, per contenere i rumori della movida notturna.

Il giudice Caterina Stasi del tribunale civile di Lecce, ha emesso in queste ore un’ordinanza con cui accoglie la domanda dei ricorrenti. Nel ricorso veniva chiesta l’adozione di tutte le misure idonee a eliminare “le immissioni di musiche all’aperto e rumori molesti notturni e, comunque, disporre i dovuti controlli di Polizia Municipale, perché gli orari di chiusura dei locali-ove esistenti – vengano effettivamente rispettati”.

Al termine del procedimento, nel corso del quale sono stati ascoltati diversi testimoni, come afferma il giudice nel provvedimento: “Sembra dunque comprovata, sia pure nei limiti della sommarietà che caratterizza il presente procedimento speciale, la totale mancanza di controlli da parte dell’ente civico in ordine al rispetto delle modalità di esercizio delle attività commerciali adibite a bar e intrattenimento nelle ore serali e notturne”.

E sempre secondo il giudice, sembra sussistente il periculm in mora che consiste: “Nel pregiudizio del diritto alla salute, compromesso dal continuo disturbo del sonno e della quiete domestica, ciò in vista, tra l’altro del periodo estivo, allorquando son ben più intense le attività commerciali e ricreative serali destinate a un certo pubblico, e, per altro verso, l’esigenza di riposo e ristoro di certo altro”.

E come detto, il comune di Galatina è stato condannato “a porre in essere tutti i controlli necessari “a preservare il contenimento delle immissioni di cui sopra nei limiti della tollerabilità, imponendo l’osservanza, da parte degli esercenti attività ricreative e/o commerciali site nel centro abitato, alla normativa in vigore”.

I ricorrenti sono difesi dall’avvocato Claudia Gemma. Il Comune di Galatina è assistito dall’Avvocatura Comunale.