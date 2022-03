Tricase, Pronto Soccorso intasato: lunghe code di ambulanze. Personale in affanno

Torna a crescere la pressione sugli ospedali salentini che sono mandati in tilt da code interminabili in queste ore. È il caso del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tricase che non riesce a smaltire gli accessi, creando lunghe code di pazienti e di mezzi del 118. Nella giornata di oggi, infatti, l’ospedale salentino è stato lo scenario di veri e propri momenti di tensione sempre crescente.

L’ospedale di Tricase, però, non è un caso isolato nel Salento: non sono troppo rari i casi in cui le strutture salentine non riescono a far fronte alle emergenze a causa di personale spesso in numero insufficiente. Intanto, Paolo Pagliaro, capogruppo de “La Puglia domani”, e Pierluigi Lopalco, hanno già chiesto un’audizione in commissione sanità del Consiglio regionale a tema criticità nel Pronto Soccorso degli ospedali salentini.

Causa principale dell’ingolfamento dei vari Pronto Soccorso sembrerebbe essere soprattutto la carenza di personale. Oltre a ciò, i primi mesi del 2022 hanno registrato un incremento degli accessi al Pronto Soccorso che hanno messo ulteriormente in difficoltà il personale sanitario, costretto spesso a sostenere turni di 12 ore.