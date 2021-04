Con le carte di credito di un’azienda di Salice ‘pagano’ 1.700 euro di carburante, in due nei guai

Sono accusati di aver asportato, in più occasioni più di mille litri di carburante utilizzando delle carte di credito aziendali sottratte ad una società di Salice Salentino. Tant’è che, una volta concluse le indagini, i carabinieri della stazione di Campi Salentina gli hanno presentato il conto. A finire nei guai sono due giovanissimi – un 21enne, L.V. le sue iniziali e un 25enne, G.V. – deferiti in stato di libertà.

Come detto, le indagini svolte dagli uomini dell’Arma hanno permesso di raccogliere tanti indizi sul conto dei due ragazzi, “prove di colpevolezza” che confermerebbero che sono stati loro a fare il pieno di carburante usando le carte di credito aziendali. Più pieni, in realtà, per un totale di 1300 litri. Il danno complessivo quantificato ammonta a 1.700 euro, non coperto da assicurazione.

I sospetti, tra l’altro, sono stati confermati dalle perquisizioni che hanno permesso ai militari di recuperare le carte di credito e il carburante che sono stati restituiti al legittimo proprietario. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.