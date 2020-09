Palpeggiamenti verso le due figlie minorenni della compagna? Indagato per atti sessuali

Avrebbe palpeggiato le figlie della convivente in diverse occasioni. Un 50enne di un paese del Basso Salento è indagato per atti sessuali con minorenne.

Nella giornata di ieri, presso il Tribunale per i Minorenni, si è svolto l’ascolto protetto delle due presunte vittime, nell’ambito dell’incidente probatorio. Dinanzi al gip Simona Panzera sono state ascoltate entrambe. Una di esse ha sostanzialmente confermato le accuse, mentre l’altra ha ridimensionato i fatti, alla presenza di una psicologa che dovrà comunque vagliare l’attendibilità delle loro dichiarazioni. Era presente anche il pm Maria Consolata Moschettini che ha ereditato il fascicolo d’indagine dalla collega Donatella Palumbo.

I genitori delle due sorelline, minori di 16 anni, che risultano entrambi parti offese, sono assistiti dagli avvocati Angelo Valente e Stefano Chetta. L’indagato è assistito dall’avvocato Francesco Fasano.

I fatti contestati si sarebbero verificati, tra agosto e settembre del 2018. Il compagno della madre delle due ragazzine, nate da una precedente relazione, avrebbe approfittato della sua assenza per motivi di lavoro o del fatto che si trovasse in un’altra stanza, per compiere atti sessuali. Vengono contestati, una serie di palpeggiamenti al seno ed alle gambe, avvenuti spesso nel primo pomeriggio, nella camera da letto della casa in cui la coppia conviveva.

La donna venuta a conoscenza di quanto accadeva, ha presentato denuncia in Procura. Saranno gli sviluppi dell’indagine a fare chiarezza sulla vicenda e sulle presunte responsabilità dell’uomo.