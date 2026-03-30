Terrore a Parabita, irrompe in casa e aggredisce anziano e badante. Denunciato

Un sabato sera di ordinaria follia quello vissuto alla periferia di Parabita, dove un uomo di circa trent’anni, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico all’interno di un’abitazione. Vittime dell’aggressione un anziano residente e la sua badante di nazionalità moldava.

Erano circa le 20:00 quando l’aggressore, di nazionalità straniera, ha fatto irruzione nell’immobile. Dopo aver costretto con la forza il proprietario ad aprire la porta, l’uomo si è scagliato contro i presenti. Quello che era iniziato con insulti e minacce è degenerato rapidamente in un’aggressione fisica, la badante è stata colpita con calci e pugni. L’aggressore l’ha afferrata per i capelli, trascinandola fuori dall’abitazione e ha tentato il furto del cellulare della donna per impedirle di chiedere aiuto.

A interrompere l’incubo è stata la figlia dell’anziano, che è riuscita a lanciare l’allarme al 112. Una pattuglia dei Carabinieri, è giunta sul posto in pochi istanti.

I militari hanno sorpreso l’uomo ancora nel cortile, in un evidente stato di alterazione psico-fisica, presumibilmente causato dall’abuso di alcol. L’uomo ha opposto resistenza, scagliandosi contro i militari. Nel tentativo di immobilizzarlo, due carabinieri sono rimasti feriti.

I militari sono stati trasportati presso l’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, dove sono stati medicati per traumi alla mano e alla gamba, con una prognosi di alcuni giorni.

L’aggressore è stato infine bloccato e denunciato