Gallipoli, operazione dei Carabinieri. Sanzioni per 32mila euro e arresti per droga

Un fine settimana di intensa attività per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. I militari della Compagnia di Gallipoli, supportati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno setacciato il territorio con un servizio straordinario volto a contrastare l’illegalità diffusa, con un focus particolare sul lavoro irregolare e la sicurezza pubblica. Il bilancio è pesante: denunce, arresti e sanzioni amministrative che superano i 32mila euro.

L’attività ispettiva ha toccato diversi esercizi commerciali tra Gallipoli e i comuni limitrofi. Le irregolarità più gravi sono state riscontrate in un autolavaggio, dove il titolare, un 37enne, è stato denunciato per aver impiegato un lavoratore “in nero” non regolarmente occupabile. L’operazione ha portato a sanzioni per un totale di 16mila euro.

Sempre sul fronte dell’immigrazione e del lavoro, è stato segnalato un giovane di origine indiana (classe 2006), risultato irregolare sul territorio nazionale e dunque non collocabile in alcun contesto lavorativo.

A Gallipoli, i controlli si sono estesi al settore della ristorazione. Una donna di 36 anni, titolare di un locale, è stata segnalata per due violazioni: l’installazione abusiva di un impianto di videosorveglianza (senza la necessaria autorizzazione) e il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Anche in questo caso, le ammende elevate dai militari del Nil hanno superato i 16mila euro, portando il totale delle sanzioni del weekend a oltre 32.000 euro.

Non solo controlli amministrativi, ma anche verifiche in materia di stupefacenti. Ad Alezio, l’atteggiamento sospetto di un 34enne ha spinto i Carabinieri a un controllo approfondito. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di cocaina e circa 700 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio.

Il 34enne è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce. Nello stesso contesto operativo, sempre ad Alezio, sono stati segnalati un uomo di 38 anni e una donna di 51 anni, trovati in possesso di circa 5 grammi di cocaina.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. La colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.