Sorprese mentre tentano di rubare gasolio da un deposito. Patteggiano la pena le due guardie giurate

Hanno scelto di patteggiare la pena nel corso del processo per direttissima celebratosi ieri dinanzi al Giudice Sergio Tosi le due guardie giurate che, nella giornata di martedì 11 dicembre scorso, hanno tentato di rubare gasolio da un deposito prima di essere sorprese dagli agenti della Polizia di Stato.

Le guardie giurate, erano assistite dagli avvocati Michelangelo Gorgoni e Pasquale Gaballo.

Il Giudice ha altresì disposto l’immediata scarcerazione e la sospensione della pena – di due anni ciascuno – anche se sono sottoposti a obbligo di dimora nel comune di residenza.

I fatti

Ricordiamo che l’arresto è avvenuto nella Zona Industriale di Aradeo a seguito di una serie di indagini, fortemente voluta dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia, inerenti a una serie di furti avvenuti in alcune stazioni di servizio e depositi di carburanti agricoli.

I poliziotti stavano tenendo sotto controlla la zona, quando la loro attenzione è stata attirata da alcune persone che si muovevano in modo sospetto nel piazzale di una ditta. Poco distante, hanno notato un’auto di un istituto di vigilanza, ferma nella parte retrostante. Si trattava delle due guardie giurate che, in concorso, stavano rubando il gasolio.

Una volta fermate i due, è scattata la perquisizione del mezzo, dove sono stati trovati alcuni attrezzi da scasso e sei taniche in plastica contenenti residui di gasolio, un tubo in gomma, una scala in alluminio, una pinza a pappagallo e una torcia frontale.