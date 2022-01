Picchia i genitori, in crisi di astinenza da cocaina. Arrestato un 48enne per maltrattamenti

Avrebbe maltrattato ripetutamente i genitori, in preda a crisi di astinenza da cocaina.

Un 48enne originario di Casarano è stato arrestato e condotto in carcere, nella giornata di mercoledì.

In mattinata, il gip Laura Liguori ha convalidato l’arresto, come chiesto dal pm Alberto Santacatterina e confermato la misura cautelare.

L’arrestato, assistito dall’avvocato Luca Laterza, ha risposto alle domande del giudice ed ha negato gli addebiti, ammettendo solo di avere avuto una discussione con il padre.

Secondo l’accusa, il 48enne avrebbe percosso l’anziano padre, allettato e costretto alla respirazione assitita. E avrebbe ripetutamente preso a schiaffi la madre. Inoltre, avrebbe danneggiato le suppellettili di casa.

Dopo che il padre ha allerato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato.

L’uomo era già finito in manette nel novembre scorso.