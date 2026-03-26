Sicurezza in stazione a Lecce, controlli straordinari della Polizia Ferroviaria

Sicurezza e prevenzione restano le parole d’ordine per lo scalo ferroviario del capoluogo salentino. Nella giornata del 20 marzo, la Polizia di Stato ha messo in campo un servizio straordinario di controllo presso la stazione di Lecce, un intervento mirato a incrementare i livelli di sicurezza e a contrastare ogni forma di illegalità in ambito ferroviario.

L’operazione è stata condotta dal personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Lecce, sotto il coordinamento del Compartimento Polfer per la Puglia, la Basilicata e il Molise. Per garantire una copertura capillare, gli agenti sono stati affiancati dalle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi e dai rinforzi della Sottosezione Polfer brindisina.

L’attenzione si è concentrata sulla stazione centrale, nodo nevralgico per il traffico di passeggeri nazionali e regionali. Le attività di filtraggio e monitoraggio hanno riguardato numerosi passeggeri e persone in sosta nello scalo che sono stati identificati; verifiche approfondite su valigie e zaini, effettuate anche con l’ausilio di metal detector e moderne strumentazioni tecnologiche; monitoraggio costante di sale d’attesa, sottopassi, punti di ristoro e zone limitrofe alla stazione e, infine, le operazioni hanno interessato anche i convogli in transito per garantire la serenità del viaggio ai pendolari e ai turisti.

Questa attività si inserisce nel quadro dei servizi permanenti di controllo del territorio. La Polizia Ferroviaria si conferma un punto di riferimento essenziale per cittadini e operatori del settore, rinnovando l’impegno quotidiano per fare delle stazioni luoghi sicuri e accoglienti.