Sicurezza a Copertino, scatta il piano straordinario della Polizia di Stato

Risposta immediata e massiccia dello Stato nel cuore del Salento. In seguito agli eventi che hanno interessato la città di Copertino negli ultimi giorni, il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha dato il via a un’operazione straordinaria di controllo del territorio.

L’intervento nasce dalle direttive condivise con il Prefetto Natalino Manno durante i recenti Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di ristabilire la percezione di sicurezza e garantire un presidio costante in ogni zona della città.

L’attività, che ha visto il supporto specialistico del Reparto Prevenzione Crimine, si è concentrata sulle aree urbane più sensibili, piazze e arterie stradali principali. Le pattuglie della Polizia di Stato hanno setacciato il centro e le periferie, effettuando verifiche capillari durate fino a tarda notte.

Nella serata di lunedì 13 aprile, il dispiegamento di forze ha prodotto i seguenti risultati:

Persone controllate: 174

Veicoli ispezionati: 24

Sanzioni al Codice della Strada: 3 contestazioni immediate.

Sequestri: Eseguito il fermo amministrativo e il sequestro di un motoveicolo poiché il proprietario è risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Non solo strade, ma anche luoghi di aggregazione. Gli agenti hanno esteso i controlli a otto esercizi pubblici della città. All’interno dei locali, è stata identificata la totalità dei clienti presenti per prevenire situazioni di rischio e monitorare eventuali frequentazioni legate a contesti di illegalità.

L’operazione di ieri non resterà un caso isolato. La Questura di Lecce ha già confermato che le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni. L’impegno della Polizia di Stato rimane quello di tutelare la sicurezza dei cittadini di Copertino attraverso una presenza visibile, professionale e di vicinanza alla popolazione.