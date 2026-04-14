Porto Cesareo, assalto al bancomat con la “marmotta”. Colpo alla Bcc da oltre 20mila euro

Torna a colpire la “banda della marmotta” nel Salento. Nel cuore della nottata appena trascorsa, un commando composto da quattro malviventi ha preso di mira lo sportello automatico della Banca di Credito Cooperativo situato in via Cosimo Albano, a Porto Cesareo, seminando il panico tra i residenti svegliati dal forte boato.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i criminali avrebbero utilizzato la collaudata tecnica della marmotta. Il metodo consiste nell’inserire un congegno artigianale (carico di polvere pirica) all’interno della fessura del bancomat.

L’esplosione controllata ha letteralmente distrutto lo sportello, permettendo ai banditi di accedere rapidamente alla cassa metallica. Una volta recuperato il denaro, i quattro sono fuggiti a bordo di un’auto di colore scuro, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle pattuglie.

Il bilancio del furto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime stime si ipotizza che la somma sottratta possa superare i 20mila euro. Oltre al furto del contante, si registrano gravi danni strutturali, la deflagrazione è stata talmente violenta da danneggiare pesantemente anche i locali.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri per i rilievi di rito, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e verificato l’agibilità dell’edificio.

Utili alle investigazioni potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca e quelle delle telecamere installate nella zona