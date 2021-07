Covid, 47 casi positivi in Puglia. 22 in provincia di Lecce

La variante indiana o Delta, come l’ha definita l’organizzazione mondiale della sanità, pesa sul numero nei nuovi casi – l’aumento dei contagi ha spinto il Governo a “discutere” sulla possibilità di cambiare le regole per frenare la diffusione del virus – ma anche sulla campagna vaccinale e sul turismo. Da un lato ci sono gli italiani che avevano deciso di rimandare l’appuntamento con il vaccino per non condizionare le vacanze, dall’altro ci sono le disdette legate proprio all’incertezza.

Anche in Puglia un aumento dei casi c’è stato, come dimostrano i dati del bollettino epidemiologico che monitora giorno dopo giorno l’andamento della terza ondata nella regione. Nel report di oggi, considerando che è lunedì, su 4108 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 47 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

2 casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno è di 47 casi.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.781.728 test. 245.808 sono i pazienti guariti. 1.776 sono i casi attualmente positivi. 76 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.243, così suddivisi:

95.393 nella Provincia di Bari;

25.635 nella Provincia di Bat;

19.902 nella Provincia di Brindisi;

45.265 nella Provincia di Foggia;

27.231 nella Provincia di Lecce;

39.613 nella Provincia di Taranto;

827 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/UpLc2